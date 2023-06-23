الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس يوجه بتأمين نقلة نوعية فى عمل الجهاز الإدارى مع الانتقال للعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم، تمهيدًا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال متابعة مدبولي، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر.

وأكد رئيس الوزراء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددًا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث تمت مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل، ولكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.

واستعرض رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ سير العمل في ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين، وذلك في إطار اللجنة المشكلة لهذا الغرض من كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيسًا، وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة أيضًا على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية التي تم نقلها للعاصمة، وأهمها منح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ أنه نتيجة لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، تم وضع عدد من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين على عدة مراحل مقارنة بالمتاح حاليًا، وأهمها الحالة الاجتماعية «حيث تم وضع أولوية للموظف أو الموظفة المتزوج أو المتزوجة من الجهاز الإداري للدولة، ثم الموظف الأرمل ويعول، ثم المتزوج ويعول وصولًا للموظف الأعزب»، بجانب محل السكن «الأولوية للأبعد مسافة في محل السكن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية»، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الأولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير، ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه في المرحلة الأولى، والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة.

وقال الشيخ "الجهاز سيبدأ اليوم بإرسال الرسائل للموظفين في أدنى الدرجات المالية المستوى الوظيفي، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يوالي الجهاز الإرسال لباقي الموظفين المستفيدين من الوحدات السكنية في هذه المرحلة تباعًا".

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