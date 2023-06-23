الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 3 ركاب بحوزتهم أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولى

مطار القاهرة
مطار القاهرة

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي 3 ركاب بحوزتهم أقراص مخدرة، وراكب بحوزته صاعق وروادع.. الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من ميلانو، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، تم ضبط راكب مصري بحوزته 20 قرصًا مخدرًا.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته صاعق وأربعة روادع، محظور حيازتها طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954، كما أفاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار.

أما الحالتان الثالثة والرابعة فكانتا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من باريس حيث تم ضبط راكبين مصريين، بحوزة الأول 89 قرص ترامادول المخدر، وبحوزة الثاني 168 قرصًا لنفس العقار المخدر.

وأمر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 70 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وأمر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 71 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، كما أمر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 72 و73 لسنة 2023 ضد كل من الراكبين الثالث والرابع على الترتيب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الركاب الأربعة للنيابة المختصة.

إدارة الحماية المدنية إدارة البحث الجنائي الإجراءات الجمركية البحث الجنائي الحماية المدنية الدكتور ماجد موسي الخطوط الإيطالية القاهرة الدولي تحرير محضر

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