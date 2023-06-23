الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة: افتتاح العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي هذا العام

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية بالجامعة لخدمة إقليم القناة وسيناء، موضحًا أن افتتاح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة العام الأكاديمي المقبل يُعد إضافة عظيمة، ومتميزة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنطقة، ومشيرًا إلى أن الكلية ستضم مبنى العيادات الخارجية التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لأهالي إقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة  للجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتورة أميرة التهامي المتفرغ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي، والدكتورة ألفت دياب، الأستاذ المتفرغ وعميد كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف سابقًا، والدكتورة أماني رأفت عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس.

وتأتي زيارة اللجنة من أجل الوقوف على جاهزية كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس من حيث الجوانب المادية والبشرية.

وحرص الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مرافقة اللجنة، ومتابعة جاهزية الكلية حتى يتسنى بدء الدراسة بها للعام الأكاديمي 2023- 2024.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية، لتصبح كلية العلاج الطبيعي إحدى مؤسسات الخدمات العلاجية، ولتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.

بينما أوضح الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس أن الكلية جاهزة لاستقبال العام الجامعي الجديد، حيث تضم 8 قاعات دراسية سعة الواحدة 25 طالبًا، كما تضم 3 مدرجات سعتها 200 طالب، بالإضافة إلى وجود 10 معامل طلابية هى معمل علاج كهربائي، ومعمل ميكانيكا حيوية، ومعمل علاج مائي، ومعمل تمرينات علاجية، ومعمل قياسات بيوميترية، ومعمل تأهيل أطفال، ومعمل كمبيوتر، ومعمل رسم الأعصاب والعضلات، ومعمل المقررات الطبية الأساسية بكلية الطب البشري، ومعمل الفيزياء الحيوية بكلية العلوم.

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