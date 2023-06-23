الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى لـ"الشاهد": الإعلان الدستورى جاء لمحمد مرسى جاهزا من مكتب الإرشاد

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإعلان الدستوري جاء لمحمد مرسي جاهزًا من مكتب الإرشاد، وأخذه أحمد عبدالعاطي وقرأه.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه في يوم الجمعة 23 نوفمبر، اتفقنا مع المستشار عادل السعيد بأن نذهب إلى المستشار عبدالمجيد محمود في منزله في مدينة نصر، واتفقنا وذهبنا ومن ثم التقينا.

وتابع: بمجرد دخولي للمستشار عبدالمجيد محمود، وجدت عنده عدد كبير من المحامين العامين، وقلت له ماذا ستفعل يا فندم؟ قال: "هعمل إيه ما خلاص قفلوا الدنيا" ، فقلت له: "يا فندم هناك طريق القضاء"، فقال: أيوه أنا ناوي أتوجه لدائرة رجال القضاء، فقلت له يافندم لابد من عمل بيان الآن، وغدًا السبت 24 نوفمبرسيكون هناك جمعية عمومية للمستشار أحمد الزند، فقال لي اجلس مع المستشار عادل السعيد والمستشار هشام الدندرلي واكتبوا البيان.

وأكمل بكري: وعندما كتبنا البيان وقرأناه وافقوا عليه، ومن ثم أخذته وطبعت منه 3 آلاف نسخة وكلمت المستشار أحمد الزند، وقلت له يا فندم البيان مطبوع لتوزيعه في الجمعية العمومية، وسألت المستشار أحمد الزند هل سيأتي المستشار عبدالمجيد محمود، قال بأنه سيأتي وسيلقي كلمة تاريخية، وفي  يوم السبت 24 نوفمبر كانت قاعة دار القضاء العالي مليانة والناس مشحونة على آخرها، وتكلم في هذا اليوم عدد كبير من الناس، وبدأنا نرى كيف تحول القضاة إلى أسود دفاعًا عن السلطة القضائية. 

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