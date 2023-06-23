هاتولي المحكمة هنا.. "الشاهد" يفتح صندوق المعزول لحظة أداء القَسَم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يرغب في أن تنتقل المحكمة الدستورية إليه؛ لأداء القَسَم، إلاّ أن طلبه قوبل بالرفض.

أضاف بكري، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مرسي طلب عدم إذاعة أداء اليمين بالمحكمة الدستورية، لكن تم رفض طلبه.

أوضح أن الرئيس المعزول قدم بعدها خطابًا أشاد فيه بالمحكمة الدستورية العليا وقراراتها وأحكامها، ثم انصرف إلى جامعة القاهرة، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان منعوا عميد كلية الحقوق من حضور مؤتمر جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر فوجئ بوضعه في آخر الصفوف خلال فعاليات المؤتمر.