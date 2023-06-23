ماذا قال مرسى لحظة دخوله قصر الاتحادية؟

قال الإعلامي مصطفى بكري إن محمد مرسي لحظة دخوله قصر الاتحادية قال: “شيلوا صورة مبارك وغيّروا الكراسي دي”.

وأضاف بكري، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن جمال حشمت رفض حضور اجتماع تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور بعد إخفاقات الإخوان.

أشار إلى أن مرسي وعد في أكثر من لقاء جماهيري بعودة مجلس الشعب المنحل الذي تم حله بسبب الإخوان، والذي يفقد مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية وبدأ المعزول يردد أنه “سيعيد مجلس الشعب ليؤدي أمامه اليمين الدستورية مرة أخرى”.