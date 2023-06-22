بكري لـ"الشاهد": توقعت فوز شفيق بالرئاسة ولكن الأحداث دفعت لإعلان مرسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه كان يتوقع فوز أحمد شفيق بالرئاسة ولكن تداعيات الأحداث دفعت الأمور إلى إعلان فوز مرسي.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أنه قبل إعلان نتيجة الانتخابات وفي يوم 20 يونيو 2012، كنت على اتصال مباشر بالدكتورة فايزة أبو النجا، وكانت تسألني ماذا تتوقع، وكنت أتوقع فوز أحمد شفيق.

وأشار إلى أن تداعيات الأحداث التي جرت في هذه الفترة، دفعت الأمور إلى إعلان فوز محمد مرسي في هذه الفترة، وكان المجلس العسكري قد أعد إعلان دستوري مكمل، لأن المجلس العسكري كان لديه تخوف من تدخل الإخوان في المؤسسة العسكرية وهذا الإعلان يمنع على السلطة التنفيذية التدخل في المؤسسة العسكرية إلا من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة.