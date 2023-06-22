الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري لـ"الشاهد": أشكر "المتحدة" على توثيق أحداث 30 يونيو

محمد الباز ومصطفى
محمد الباز ومصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو 2013.

قال خلال لقائه الخاص مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس :"اسمح لي أن أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأنها أفسحت المجال لحلقات هى عبارة عن توثيق تليفزيوني مهم، سيكون له أثر كبير، خاصة مع استعراضي لبعض الأسماء التي بدأت بها حلقاتك فهم شركاء وطرف أساسي وشاهد عيان على الأحداث التاريخية التي مرت بمصر".

أضاف أنه لا بدّ لهذه الأجيال أن تعرف ماذا حدث بالضبط، لأن ذاكرة الناس تنسى وأن الحرب التي تخاض ضد مصر محاولة لتزييف وعي الناس ونشر الأكاذيب والادّعاءات ونشر الحقائق تحتاج من كل المخلصين علي أرض هذا الوطن، كما نصح الرئيس السيسي أكثر من مرة بأن يؤرّخوا لدور الجيش المصري ودور المؤسسات المختلفة في التصدي للفوضي وللهجمة الإرهابية التي استهدفت طمس الهوية المصرية الوطنية وتفكيك المؤسسات المختلفة، وهناك الكثير من الحقائق والوقائع المهمة ليست في 30 يونيو وليست فقط في 3 يوليو، لكن بالتأكيد كان هناك مقدمات كثيرة.

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