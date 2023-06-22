الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد رفع الفائدة.. خبير اقتصادي: على تركيا القيام بخطوات لحماية الاستثمار

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

قال عبداللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، إن السوق التركية لم يستجب لرفع البنك المركزي التركي لسعر الفائدة، مؤكدًا أن عدم الاستجابة يعني أنه لا يزال هناك فراغًا في القرارات الاقتصادية ويجب أن تقوم تركيا بحماية السلع الاستهلاكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا نجحت في استقطاب السياحة وسوق العقارات ولكنها تواجه حرب العملة وهناك البعض يحاول إجبارها للعودة لصندوق النقد الدولي ويجب أن تأخذ تركيا إجراءات أكثر للحماية. 

وأوضح أن رفع "المركزي" التركي الفائدة إلى 6.5 لم يكن كافيًا  لأنه كان هناك فراغًا في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أردوغان لا يتفق مع الاقتصاديين في رفع سعر الفائدة، وعدم استجابة الأسواق يعزز رؤية أردوغان وإذا تم رفعها مرة أخرى ولم يستجب السوق فيجب القيام بخطوات لحماية الاستثمار لأن التضخم سيؤثر على الفئات البسيطة وسيرفع نسبة الفقر. 

وأشار إلى أن انخفاض سعر الليرة محفز لعمليات التصدير ليتمكن المستثمر من الاستفادة وإذا استمرت يجب على الاقتصاديين ورجال الأعمال الاستفادة من الارتفاع للعملة أو انخفاضها. 

الخبير الاقتصادي حماية الاستثمار الفائدة أردوغان انخفاض سعر الليرة عمليات التصدير

مواد متعلقة

باحث لـ"الدستور": "الغمري" قرر فضح الإرهابية بعد تخليها عنه في تركيا

الباز عن دعوة أردوغان للرئيس السيسى لزيارة تركيا: مصر تنتصر فى معاركها بدون سلاح

أردوغان في استقباله.. الرئيس الإماراتي يصل تركيا في زيارة رسمية

المالكى: الحكومة ماضية فى ترسيخ العلاقات مع تركيا

رئيس وزراء السويد: قرار انضمامنا إلى ناتو بأيدى تركيا الآن

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

تعدى عليها بحزام.. حبس متهم بقتل شقيقته في دار السلام

آخر أخبار الغواصة تيتان المفقودة.. الساعات الحاسمة في عمليات البحث

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

التحقيق مع "ديلر" لاتجاره فى الأقراص المخدرة بمنشأة القناطر

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من برنامج " تقدر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية