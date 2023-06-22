بعد رفع الفائدة.. خبير اقتصادي: على تركيا القيام بخطوات لحماية الاستثمار

قال عبداللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، إن السوق التركية لم يستجب لرفع البنك المركزي التركي لسعر الفائدة، مؤكدًا أن عدم الاستجابة يعني أنه لا يزال هناك فراغًا في القرارات الاقتصادية ويجب أن تقوم تركيا بحماية السلع الاستهلاكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا نجحت في استقطاب السياحة وسوق العقارات ولكنها تواجه حرب العملة وهناك البعض يحاول إجبارها للعودة لصندوق النقد الدولي ويجب أن تأخذ تركيا إجراءات أكثر للحماية.

وأوضح أن رفع "المركزي" التركي الفائدة إلى 6.5 لم يكن كافيًا لأنه كان هناك فراغًا في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أردوغان لا يتفق مع الاقتصاديين في رفع سعر الفائدة، وعدم استجابة الأسواق يعزز رؤية أردوغان وإذا تم رفعها مرة أخرى ولم يستجب السوق فيجب القيام بخطوات لحماية الاستثمار لأن التضخم سيؤثر على الفئات البسيطة وسيرفع نسبة الفقر.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الليرة محفز لعمليات التصدير ليتمكن المستثمر من الاستفادة وإذا استمرت يجب على الاقتصاديين ورجال الأعمال الاستفادة من الارتفاع للعملة أو انخفاضها.