الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من برنامج " تقدر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام بنك مصر مؤخرا بالاحتفاء برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من برنامج بنك مصر "تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة وذلك تحت عنوان Demo Day، وذلك بمناسبة الإعلان عن انتهاء الدورة الأولى من البرنامج؛ والذي تم اطلاقه لتسريع نمو الشركات الناشئة. وتم تقديم العروض التقديمية الخاصة بإنجازات الشركات الناشئة أثناء الحدث، ويأتي ذلك في اطار تعزيز الابتكار والتعاون والتقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي، وقد حضر الحدث العديد من المستثمرين لإتاحة الفرصة للتفاعل مع الشركات الناشئة وبحث إمكانية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة.
 هذا وقد افتتح الحدث بكلمة ألقاها عاكف المغربي  نائب رئيس مجلـــــس إدارة بنك مصر، والذي أكد على أهمية دعم وتنمية ريادة الأعمال والإسهام في نمو الشركات الناشئة. مؤكدا علي أن بنك مصر مستمرا في توفير كل الدعم اللازم للنهوض برواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.  

 

 ومن جانبه عبر محمد الصبان  رئيس قطاع الابتكار و المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، عن اعجابه بالمثابرة والابتكار والابداع الذي اتسمت به الشركات الناشئة في كافة مراحل البرنامج، وأكد على التزام بنك مصر بدعم الابتكار والوصول لحلول رائدة لتلبية الاحتياجات المُتغيرة للقطاع المصرفي وعملائه.


 وكانت أحد أهم الفاعليات الذي شهدها الحدث العروض التقديمية التي قامت بها كل شركة ناشئة لشرح أفكارها برفقة المدير التنفيذي الراعي لها من بنك مصر. وجذبت الشركات المشاركة انتباه الحضور ببراعتهم وتقديمهم لمنتجات وخدمات وتكنولوجيات متطورة صُممت لإحداث ثورة في مجال التكنولوجيا المالية، وعكست الأفكار المُتنوعة للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج، بما في ذلك الحلول التكنولوجية المالية والحلول المُضمنة، النطاق الواسع للابتكارات التي يُعززها برنامج "تقدر" لتسريع نمو الشركات الناشئة.


ويُمثل الحدث خطوة في طريق نجاح برنامج "تقدر" لتسريع نمو الشركات الناشئة، واستفادت الشركات الناشئة في مختلف مراحل البرنامج من الإرشاد والموارد، هذا بالإضافة إلى دخولهم على شبكة بنك مصر الواسعة، لتأهيلهم لتحقيق النجاح عند العمل في الأسواق. 

 

 

 

وكان التزام البرنامج بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واضحاً من خلال العروض التقديمية الرائعة التي قامت بها كل الشركات؛ حيث تم تدعيم المشاركين بالبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

ويفخر بنك مصر بالدور المحوري الذي يقوم به في تشكيل مُستقبل القطاع المصرفي في كافة مراحل برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"، ويستمر بنك مصر في التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التي تقود النمو المستدام.

 

 

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