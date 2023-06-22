مصطفى بكرى يرد على "الإيكونوميست": العاصمة الإدارية لم تمول من ميزانية الدولة

علق الإعلامي مصطفى بكري، على عدد من الشائعات المنتشرة من صحيفة الإيكونوميست حول بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن مشروعات العاصمة الإدارية لم تمول من ميزانية الدولة، وإنما تم رفع قيمة الأرض الصحراوية وبيعها للمستثمرين لتكوين احتياطي مالي استراتيجي.

وأضاف أن تقرير الإيكونوميست حول العاصمة الإدارية افتقد لأبسط قواعد المهنية، موضحاً أن الرئيس السيسي لم يخالف القرآن حول توريث الرجل والمرأة.

وتابع: "التقارير تضع أقوال حول حديث الرئيس بدون أي سند أو فيديو يؤكد ذلك".

وأكد أن الحوار الوطني يشارك فيه كل القوى الوطنية عدا جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً أن هناك عددا كبيرا من المفرج عنهم كانت كبداية لبدء الحوار الوطني، وأنه تم الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بقرارات عفو رئاسي.