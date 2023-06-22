مصطفى بكرى: الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة

علق الإعلامي مصطفى بكري على عدد من الشائعات المنتشرة حول تأجير قناة السويس.

وقال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة.

وأضاف أن قناة السويس تدر عائدًا ماليًا كبيرًا للعملة الصعبة يقدر بحوالي 9.4 مليار دولار حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.

وأشار إلى أن مصادر الإيكونوميست مجهولة ويفتقد للمهنية والأخلاق، موضحاً أن المساعدات الخليجية لا تقدر بـ100 مليار دولار، ولكن 20 مليار دولار.