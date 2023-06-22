الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس.. أيمن الحجار: المصريون يقدمون صورة رائعة للتكافل الاجتماعى (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن المجتمع المصري يتميز بالمروءة والشهامة وحب الخير للناس، مؤكدًا أن كل الصفات نابعة من غرس قيمة التكافل التي تربى عليها الإنسان طيلة حياته من قِبل والديه.

وأضاف "الحجار"، اليوم الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه في الماضي حينما كنا صغارًا رأينا أمهاتنا تقوم بإرسال الطعام والشراب يوميًا للجيران، كما أننا في كل عيد نسعى جاهدين إلى أن نرسل إلى الجار من الطعام الذي تم تجهيزه في يوم العيد، منوهًا إلى أن تبادل تلك الأمور بجانب الهدايا مع الجيران يعد شكلًا من أشكال التكافل الاجتماعي.

وأوضح “الحجار”، أن السخاء والعطاء والتكافل ما هى إلا طرق توصل إلى الجنة، حيث قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، “السخي قريب من الله.. قريب من الناس.. قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الله.. بعيد عن الناس.. بعيد عن الجنة.. قريب من النار”، لافتًا إلى أن البخل يكشف كل نقيصة في الإنسان، والكرم يغطي كل عيب.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

المصريون قناة الناس المجتمع المصري حب الخير للناس قيمة التكافل التكافل الاجتماعي

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