"الإنتاج الحربي" فى 9 سنوات.. إقامة شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة في مختلف المجالات

تهتم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بإقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج فخلال السنوات التسع الأخيرة تم إقامة عدد من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، ومن هذه الشركات: الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية لتصنيع النجيل الصناعى وشركة المعصرة جاز مترو لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع.

وبخلاف الشركات الصناعية تم خلال العام الجاري إنشاء "شركـــة الإنتــاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلـول المتكاملة" في ضوء القرار الوزارى رقم (20) لسنة 2023 للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة وكذا التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربى مع استخدام فائض الطاقة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاعين العام والخاص.

وإلى جانب الشركات التي تم تأسيسها تم الإنتهاء من إقامة عدد من خطوط الإنتاج الجديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة، مثل خط إنتاج عدادات المياه مسبوقة الدفع وخطيّ إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة بنها للصناعات الإلكترونية ، إلى جانب تصنيع وتركيب الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية ومستلزماتها بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وكل هذه الخطوط يتم التعاون في إنشائها مع العديد من شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربي بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وتم إنشاء خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية (SETIBUS) من خلال التعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل "MCV" وذلك بهدف تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر وقد تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيس لصالح محافظتيّ القاهرة والأسكندرية وهي الأتوبيسات التي شاركت في مؤتمر تغير المناخ “COP27” الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتم التعاقد لتوريد عدد (100) أتوبيس كهربائي طراز SETIBUS C120E.V لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) للعمل في إطار مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من إنشاء خط تعبئة الفريون بالشركة (مصنع 360 الحربي) بالشراكة مع "الشركة السعودية للحلول المتكاملة" وبدأ التشغيل في أول نوفمبر 2022، كما بدأت الشركة (مصنع 360 الحربي) فى إنتاج المبردات والمجمدات الخاصة بالأدوية والأمصال وإنتاج غرف التبريد وثلاجات الدم طبقًا للمواصفات الأوروبية وذلك بالتعاون مع شركة "ترست أى جى للأجهزة الطبية بمصر" وذلك بنسبة تصنيع محلي تتخطى 80%.

وبالنسبة إلى الشركات وخطوط الإنتاج الجارى تأسيسها فتعمل وزارة الإنتاج الحربى فى الوقت الحالي على تأسيس عدد (6) شركات وخطوط إنتاج جديدة وهى شركة أسترو للفلاتر التوربينية لمحطات الكهرباء بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة "ATD" الإماراتية وجارى إنشاء عدد (2) خط إنتاج بشركة حلوان للأجهزة المعدنية بالتعاون مع شركة "جود سينس إيجيبت" لتوطين صناعة ألواح التكسية بالألومنيوم، ومزمع إنشاء خط تصنيع الجراجات الذكية بالتعاون مع شركة "فوجى سينيو" الصينية في ضوء عقد الشراكة الموقع بين الشركة (مصنع 360 الحربي) والشركة الصينية وتم توريد عدد (13) جراج من الشركة الصينية في شهر فبراير 2023 وجاري إستكمال إجراءات تجميعها بإمكانيات (مصنع 360 الحربي) كمرحلة أولى.

وفى شهر أكتوبر 2022 تم توقيع عقدين بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "بابيروس مصر" لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة ويأتي تطبيق هذه المنظومة على مرحلتين الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهي تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية .