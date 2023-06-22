مقتل شاب على يد آخر طعنه فى رقبته بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مقتل شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، على يد آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال ذوي المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة المدعو "س ا"، 35 عامًا، إثر جرح بـ كتر بالرقبة ولقى حتفه في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد عطية"، قريب زوجته، وأنه ارتكب الواقعة باستخدام سلاح أبيض كتر.

وكشفت التحريات أن المجني عليه متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأحيل لجهات التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.