الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ادعى وفاتها في حادث".. شاب ينهي حياة شقيقته بـ"الحزام" في دار السلام

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب متهم بإنهاء حياة شقيقته بعد التعدي عليها بحزام، بسبب خلافات بينهما في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

البداية عندما أبلغ مفتش صحة بدار السلام باشتباهه في وجود شبهة جنائية في وفاة فتاة عمرها 20 عاما، بعدما حضر إليه شقيقها لاستخراج تصريح بدفنها بزعم وفاتها في حادث مروري.

وعلى الفور أبلغ مفتش الصحة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالواقعة، فحضر رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، وعثروا على جثة الفتاة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

واستمع رجال مباحث قسم شرطة دار السلام إلى أقوال شقيقها، والذي بين أن شقيقته لقيت مصرعها في حادث سير واصطحبته المباحث إلى موقع الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لم يتبين وقوع أي حادث سير في الوقت المذكور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، فتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وبتكثيف مناقشته وسؤاله أقر المتهم بارتكابه الواقعة بإنهاء حياة شقيقته أثناء التعدي عليها بحزام، وأحدث بها إصابات من كدمات وآثار تعذيب بجسدها، أودت بحياتها لوجود خلافات بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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