شركات هندية كبرى تسعى لتوسيع استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، ختام أعمال واجتماعات وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له من المطورين الصناعيين، قبل التوجه للمحطة الثانية مدينة مومباي لاستكمال الجولة الترويجية وطرق أبواب الاستثمارات الهندية.

وجرى خلال يوم أمس، لقاءات مكثفة مع شركات متنوعة تعمل في مجالات تتوزع ما بين الطاقة النظيفة، والبنية التحتية والمرافق والإنشاءات العامة والصناعات النسيجية، والدهانات ومحطات تحلية المياه وغيرها.

واستهل الوفد اجتماعاته بزيارة ميدانية لمقر شركة رينيو باور الهندية المتخصصة بمجال الطاقة المتجددة، والتي تم توقيع اتفاق إطاري معها لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً وباستثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، على أن ينفذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاوات مزود بـ570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، وفي المرحلة التالية، سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لتصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.

وخلال زيارته لمقر الشركة بنيودلهي، ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية ومسئولي الشركة مستجدات الأعمال في تنفيذ المشروع ومتطلبات مراحل العمل المقبلة بين الجانبين والمقرر البدء فيها خلال العام المقبل، كما تضمنت الزيارة تفقد بعض مراكز البيانات والعمليات داخل الشركة لمتابعة سير الأعمال في بعض مشروعات الطاقة القائمة، وعقب الاجتماع أشارت الشركة إلى زيارتها لمصر خلال يوليو المقبل لاستكمال مباحثاتها في المشروع مع الأطراف والجهات المعنية.

وعقب الزيارة الميدانية لشركة رينيو باور، استكمل وفد المنطقة الاقتصادية لقاءاته المثمرة لثالث أيام جولته بنيودلهي، حيث التقى الوفد مع Amit Kumar رئيس مجموعة Asian Paintsالمتخصصة في مجال صناعة الدهانات، حيث تمتلك الشركة أحد أكبر شركات الدهانات بالقاهرة لتصنيع المواد المضافة ومدخلاتها في إنتاج هذه الدهانات الخارجية والداخلية والديكورات الخاصة بالمنازل، وقد أبدت الشركة اهتماماً في إقامة مشروعات لها لإنتاج وتصنيع مواد الدهانات داخل المنطقة لتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية، فضلاً عن اهتمامها في التواجد بشرق بورسعيد لإقامة مصنع دهانات السيارات أحد مكونات مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد لخدمة الشركات العالمية لصناعة السيارات داخل المجمع، كأحد مراحل تصنيع السيارات والمركبات المستهدف توطينها داخل المنطقة الصناعية.

فيما التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع Vishal Lohia المدير التنفيذي لشركة Indo Rama Synthetics المتخصصة في الصناعات النسيجية والبوليستر، حيث تعد الشركة رائدة في الأسواق الهندية والأمريكية في هذا القطاع، وهي أكبر مصنع متخصص للبوليستر في الهند، المنتجة لمنتجات البوليستر التي تشمل ألياف البوليستر التيلة (PSF) ، والغزل الموجه جزئيًا (POY)، وخيوط السحب المنسوجة (DTY)، والغزل المسحوب بالكامل (FDY) ورقائق البوليستر.

وتطرق المدير التنفيذ للشركة خلال اجتماعه برغبته في التوسع بنشاطه خارج الهند وإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لسهولة النفاذ للأسواق الأمريكية والخارجية من داخل مناطق وموانئ المنطقة، وقد عرض خلال الاجتماع تعاون المجموعة تقنياً مع مختلف رواد التكنولوجيا في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتصنيع منتجات عالية الجودة تصدر للخارج، حيث يرى السوق المصري واعداً لمثل هذه الصناعات وسيقوم بزيارة المنطقة قريباً لاهتمامه والتباحث حول توسعة نشاطه والاستثمار في المنطقة.

كما اجتمع الوفد مع Rahul Murgai نائب رئيس مجموعة Havells India Limited العاملة في مجالات متنوعة وصاحبة العلامة التجارية الشهيرة LLOYDS العاملة في صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية ومعدات توزيع الطاقة بما في ذلك أجهزة حماية الدوائر الصناعية والمحلية، والكابلات والأسلاك، والمحركات، والمراوح ومكيفات الهواء، وسخانات المياه الكهربائية، والمصابيح المنزلية والتجارية، وتتوافر منتجاتها في أكثر من 60 دولة.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في تواجد الشركة داخل الأسواق المصرية مستهدفة بمشروعها السوق المحلي والإقليمي والتصدير للخارج من داخل المنطقة الاقتصادية، حيث التوجه عالمياً مستقبلاً في تصنيع الأجهزة موفرة الطاقة في الأعمال الحياتية اليومية.

وعقب اللقاء بحث مطوري المنطقة الاقتصادية، أوراسكوم للمناطق الصناعية والسويدي للتنمية الصناعية وممثلي الشركة الحوافز والفرص المتاحة للاستثمار أمامها داخل المنطقة الصناعية ومقومات البنية التحتية والمرافق والأراضي المجهزة باستقبال مثل هذه المشروعات على الفور فضلاً عن قرب المنطقة الصناعية لميناء السخنة المطل على البحر الأحمر الأقرب للأسواق الخليجية والآسيوية ومنها للأسواق الأوروبية والأمريكية عبر موانئ المنطقة الاقتصادية.

وفي ختام أعمال الوفد بمدينة نيودلهي، كانت المباحثات مع S V Desai نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Larsen & Toubro كبرى الشركات العالمية في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والمرافق والتطوير الصناعي وصناعة المحولات الكهربائية.

وناقش رئيس المنطقة الاقتصادية ملفات التعاون مع الشركة، حيث أبدت اهتماماً في إقامة مشروعات بالمنطقة في نفق الخدمات ومحطة تحلية المياه والمحولات الكهربائية لخدمة مشروعات الوقود الأخضر مستقبلاً، فضلاً عن العمل مع مطوري المنطقة الصناعيين في التطوير الصناعي ومجالات الإنشاءات.