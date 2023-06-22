حبس عاطلين ضبطا بـ3 كيلو حشيش فى المرج

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطلين بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة المرج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات- طبنجة معدلة مطموسة الأرقام، عدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.