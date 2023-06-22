الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تشهد اصطفاف لنماذج معدات عمليات جمع ونقل المخلفات بالغردقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اصطفاف لنماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة ، والتى تنوعت بين  مكانس لنظافة الشوارع ، مكابس لجمع ونقل المخلفات، بعض نماذج للحاويات التى ستستخدم فى جمع المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة والتى شهدت عدد من الجولات وعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة ، مع الالتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى قامت وزيرة البيئة بجولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائرى لمدينة الغردقة ، وذلك لمتابعة منظومة معالجة المخلفات ، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع ، حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن.

وأكدت د. ياسمين فؤاد ضرورة  غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحى الآمن الجديدة التى تمت من خلال البنية التحتية  لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على  ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الـRDF بمصنع تدوير المخلفات، وقد وعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

كما أكدت وزيرة البيئة خلال جولتها  بالمصنع على ضرورة استخدام السماد العضوى الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات فى زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحي لري تلك النباتات.

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