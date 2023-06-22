مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى الضفة الغربية

كشفت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، عن آخر التطورات والمظاهرات احتجاجًا على اغتيال 3 فلسطينيين، في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة القناة، إنه لا تزال هناك عدة مسيرات تنطلق في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة رام الله، ومخيم عسكر الجديد في نابلس، دعمًا لمدينة جنين، بعد استشهاد 3 شباب فلسطينيين، إثر قصف قوات الاحتلال سيارة كانوا يستقلونها.

وأكدت مراسلة القناة، أن هناك حالة من الغضب الشعبي بكافة المدن الفلسطينية، وأعلنت مساجد جنين عن الحداد الشامل والإضراب العام يوم غدٍ على أرواح الشهداء الثلاثة الذين تم اغتيالهم، موضحة أن جيش الاحتلال أصدر بيانًا ادعى فيه أن الشباب الثلاثة كانوا يستقلون المركبة في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار، وقامت الطائرات بإطلاق صواريخ باتجاههم ودمرت المركبة.

وفي سياق متصل، هاجم المستوطنون الإسرائيليون، أمس الأربعاء، قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 12 آخرين وإحراق أكثر من 30 منزلًا و60 مركبة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني عمر أبوالقطين ذي الـ27 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله.