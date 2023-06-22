الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين فى حادثى تصادم بوادى النطرون بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أُصيب 4 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر حادثي سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. 

وبالفحص، تبيّن إصابة مواطنين بكسور وكدمات مختلفة إثر انقلاب مركبة "توك توك" بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

 كما أُصيب مواطنان إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

كسور وكدمات مركز وادى النطرون محافظة البحيرة حادث انقلاب توك توك القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

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