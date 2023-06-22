الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جهاز دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطىء بإجمالي 13 منفذاً و3 منافذ خدمية.

وتابع " خلف الله " المنافذ المتطورة التي تعد كنموذج جمالى وحضارى يُسهم في خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطىء مميزة بإجمالى 5 شواطىء مميزة بمساحة 500م2  تقريباً.

تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار

 

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ لخدمة المصطافين

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطىء والكورنيش وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش، وتوفير خدمات متميزة لسكان المدينة وروادها.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ لخدمة المصطافين

وفي ذات السياق، أشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه تم  عقد الجلسة الخامسة  لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتم استعراض جدول الأعمال وأهم الموضوعات الخاصة بخدمة السكان بالمدينة، ومنها مناقشة طلب مستشفي الأزهر شراء عدد من أجهزة الغسيل الكلوى للأطفال.

حصر قطع الأراضي المخصصة للمدارس بالمدينة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ لخدمة المصطافين

 وكذلك الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدينة والكثافات الطلابية بالمدارس والخطط المستقبلية في هذا الشأن، حيث تم التوجيه بحصر قطع الأراضي المخصصة للمدارس بالمدينة والسابق تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية وعرض الموقف التنفيذى  لدراسة احتياجات المدينة، ومناقشة إنشاء سوق حضارية بمركز الحي الرابع؛ للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وعملية تشغيل الملعب الخماسي بمركز الحى الخامس.

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ لخدمة المصطافين
إحلال والتجديد أعمال التطوير الجارية أعمال الزراعة أعمال النظافة الخطط المستقبلية الكثافات الطلابية المهندس محمد خلف الله المظهر الحضاري والجمالي جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة جهاز مدينة دمياط الجديدة

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