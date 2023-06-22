"الداخلية" تطلق فعالية بمبادرة "كلنا واحد" احتفالًا بذكرى 30 يونيو

بمشاركة 1456 فرعًا..

أعلنت وزارة الداخلية، عن إطلاق فعالية يوم 30 يونيو الجاري، ضمن المرحلة الـ23 من بمبادرة "كلنا واحد"، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، وتستمر لمدة شهرين إضافيين، بالتنسيق مع 54 مركزًا تجاريًا و124 سلسلة مواد غذائية، ومطاعم ومحال ملابس، بإجمالي 1456 محلًا بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أنه تم التنسيق حتى الآن مع 54 مركزًا تجاريًا، و(27 سلسلة محل حلويات بإجمالي 313 فرعًا - 71 سلسلة مطعم وكافيه بإجمالي 581 فرعًا - 26 سلسلة محل ملابس بإجمالي 562 فرعًا.. بإجمالي 1456 فرعًا)، للمشاركة في الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتي سبق إطلاقها لمدة شهرين بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1348 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وبالإضافة إلى عدد 1026 منفذًا ثابتًا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).