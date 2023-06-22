الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

أذن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1000 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم ياسين أحمد محمد عاطف الغندور - وآخرهم محمد شعبان السيد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1. ياسين أحمد محمد عاطف الغندور أمريكا 28/6/2005 الأمريكية

2. زكريا أشرف عبد المقصود عبد الجيد رحيم أمريكا 7/11/2002

3 . ديفيد أشرف نصحى فهمى الجيزة 14/10/1998

4. محمود محمد إبراهيم أبو عنبر الغربية 16/4/1988

5. نورا أحمد عسكر عسكر الإسكندرية 7/2/1984

6. ميادة السيد السيد محمد عزمى رزق الشرقية 4/8/1985 الهولندية

7. ماريان ميلاد يونان عزيز المنيا 3/4/1987

8. سارة سيد عبد الفتاح مصطفى القاهرة 21/3/1995

9. محمود ثروت محمد عامر القاهرة 12/10/1992

10. عبد الرحمن محمد عبد الحليم محمد النويهى الغربية 29/8/2004 الإيطالية

11. محمد خالد عبد الصمد شناوى سليمان الفيوم 14/4/2006

12. حسن علاء سامى سليم الإمارات 7/1/2003 سانت كيتس أند نيفس

13. عمر علاء سامى سليم الإمارات 28/4/2001

14. مصطفى محمد مصطفى محمد سامى القاهرة 6/10/2004 التركية

15. عمرو أحمد ماجد عبد العظيم بدوى القاهرة 25/8/1967

16. محمد حمادة محمد أحمد عدس الغربية 15/9/1999 الفرنسية

17. زياد فوزى محمد محمد الدهمة بلجيكا 20/3/2003 البلجيكية

18. لوقا عاطف نجيب جرجس الغربية 27/11/1998 الكندية

19. أحمد حسن عبد العظيم أحمد محمد الجندى القاهرة 22/7/1974 الروسية

20. ماجد خالد شحاتة غريب إستراليا 28/4/2001 الأسترالية

21. محمد شعبان السيد على الدقهلية 16/11/1982 البريطانية