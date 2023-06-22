الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شركة النصر للبترول يفتتح مكتب بريد بالمنطقة البترولية بالسويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح صباح اليوم الخميس، المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول، منفذ البريد المصرى “PostXprs” بمقر نادي النصر للبترول، لتقديم خدمات البريد المتميزة للعاملين.

رئيس شركة النصر للبترول يفتتح مكتب بريد بالمنطقة البترولية بالسويس

وكشفت الشركة أن المكتب يقدم خدمات منها: الحوالات المالية الفورية واستخراج شهادات المرور وشحن كروت الخدمات الكهرباء والتليفون وغيرها، وسداد الفواتير (غاز – كهرباء – مياه) واستخراج الوثائق المميكنة بالإضافة إلى خدمات البريدية الأخرى، لافتاً إلى أن تلك الخدمات متاحة لأعضاء نادي النصر للبترول ولجميع العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة السويس.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادي البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول النصر للبترول جذب الاستثمارات طارق الملا وزير البترول

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