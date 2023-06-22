التحرير التلقائي.. هل عادت الغواصة المفقودة بعد 24 ساعة فقط للسطح؟

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الغواصة المفقودة تيتان صُممت للعودة إلى سطح المياه مرة أخرى بعد 24 ساعة فقط، وفقًا لآرون نيومان، المستثمر في OceanGate الذي زار الموقع على السفينة في عام 2021، حيث فقدت الغواصة خلال رحلة بحرية سياحية لتفقد حطام سفينة تايتنك.

العودة للسطح مرة أخرى

وقال نيومان إن تيتان تظل تحت المياه بواسطة صابورة - وهي أوزان ثقيلة تساعد في استقرار الغواصة تحت المياه - تم بناؤها ليتم تحريرها تلقائيًا بعد 24 ساعة لإرسال الغواصة إلى السطح.

وقال لشبكة سي إن إن: "إنه مصمم للظهور مرة أخرى".

وأوضح نيومان أن أعضاء الطاقم قيل لهم إن بإمكانهم تحرير الصابورة عن طريق هز السفينة أو استخدام مضخة تعمل بالهواء المضغوط لتحرير الأوزان.

وأشار إلى أنه إذا فشل كل شيء آخر، فإن الخطوط التي تؤمن الصابورة مصممة للانهيار بعد 24 ساعة لإرسالها تلقائيًا إلى سطح المحيط.

وقال نيومان إن محركات الدفع في تيتان تعمل بنظام كهربائي خارجي، بينما يعمل نظام داخلي على تشغيل الاتصالات وضخ الهواء الدافئ.

وبشكل منفصل، قال مضيف قناة ديسكفري، جوش جيتس، الذي أجرى اختبارًا للغوص على تيتان، إنه علم أن هناك أربع طرق للسفينة لإنزال الوزن وإعادته إلى السطح في حالة الطوارئ.

وأكدت شبكة "سي إن إن" أنه يوجد نظام تحرير للوزن يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر، ونظام صمام يدوي يقوم بحقن الهواء في حاويات الصابورة الخارجية، ونظام هيدروليكي لإسقاط الأوزان والقدرة على الانفصال عن الزلاجة المتصلة بالغواصة والمساعدة في إعادة السفينة إلى السطح.

وفي حال كانت هذه التصريحات صحيحة، فإن الغواصة ارتفعت تلقائيًا لسطح المحيط، ولكن في هذه الحال يظل ركاب الغواصة أيضًا في خطر، حيث لا يوجد ما يكفي من الأكسجين ليظلوا على قيد الحياة، حيث أنه لا يمكن فتح الغواصة من الداخل، ويتعين إعادتها للمركبة الأم من أجل فتحها مرة أخرى.