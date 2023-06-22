الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 22-6-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواعيدها لأدائها في المواقيت المحددة لها والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم مصر اليوم الخميس 22-6-2023.


مواقيت الصلاة في القاهرة  


أذان الفجر 4:08 صباحًا.

أذان الظهر 12:57 مساءً.

أذان العصر 4:32 مساءً.

أذان المغرب 7:59  مساءً.

أذان العشاء 9:33 مساءً.

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية


أذان  الفجر 4:08 صباحًا.

أذان الظهر 1:02 مساءً.

أذان العصر 4:41 مساءً.

أذان المغرب 8:07 مساءً.

أذان العشاء 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


أذان  الفجر  4:05 صباحًا.

أذان الظهر 12:45 مساءً.

أذان العصر 4:14  مساءً.

أذان المغرب 7:42 مساءً.

أذان العشاء 9:12 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


أذان  الفجر 4:02 صباحًا.

أذان الظهر 12:53مساءً.

 أذان العصر 4:30 مساءً.

أذان المغرب 7:56 مساءً.

أذن العشاء 9:31  مساءً.

 

مواقيت الصلاة في أسيوط


أذان  الفجر 4:20 صباحًا.

أذان الظهر 12:57 مساءً.

أذان العصر 4:25 مساءً.

أذان المغرب 7:53 مساءً.

أذان العشاء 9:22 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في أسوان


أذان  الفجر 4:25 صباحًا.

أذان الظهر 12:50 مساءً.

أذان العصر 4:09 مساءً.

أذان المغرب 7:39 مساءً.

أذان العشاء 9:04 مساءً.

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30 يونيو.. 10 سنوات من النضال العالمي ضد الإرهاب

 

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الصلاة اذان الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء

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