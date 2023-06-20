الثلاثاء 20 يونيو 2023
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الإفتاء: "الشبكة أمانة يجب ردها حال فسخ الخطوبة" (فيديو)

د. محمد عبد السميع
د. محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة قالت إنها قامت بفسخ خطوبتها، ورفضت والدتها رد الشبكة، وبررت ذلك بأن خطيبها هو من تركها، فما حكم الشرع؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية “الناس”: "المُشرع اعتبر الشبكة جزءا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول".

وتابع: " في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب، أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية".

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية فضائية الناس قائمة المنقولات

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