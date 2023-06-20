الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حكم التقاط الصور داخل المسجد الحرام وأثناء أداء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم التقاط صور في المسجد الحرام وخلال أداء مناسك الحج، مؤكدًا أن التصوير للتوثيق مباح ولا شيء فيه شريطة عدم الإضرار بالآخرين أو إعاقة الطواف أو المناسك.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه يجب ألا يكون هناك إفراط أو إصراف في التقاط الصور بالمسجد الحرام أو خلال أداء مناسك الحج. 

وتابع، أنه يجب أن يكون مقصودنا الذكر والعبادة خاصة أنها ليست فرصة دائمة لتواجدنا في هذا المكان، وعلى الإنسان أن يستغلها في الدعاء لوجود مواطن كثيرة لاستجابة الدعاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي وأن نتضرع لله  بالدعاء لأنفسنا ولبلادنا.

حكم من قام بالإضرار بالغير بالصور

وأشار إلى أن من قام بالإضرار بغيره بالصور بالمسجد الحرام، فإن هذا المكان تعظم فيه الحسنات وكذلك السيئات وعليه التوبة لله، مستدلًا بقوله تعالى: "وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، فلا بد من تعظيم حرمات الله وشعائره.

التقاط صور المسجد الحرام مناسك الحج دار الافتاء العبادة المسجد النبوي

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