الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟.. "الإفتاء" توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي، مشيرة إلى أن الجمهور ذهبوا إلى أن الحج يأتي على الفور وهو الأولى.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفور أي في أول الوقت الذي يستطيع فيه الحج، وهو الأولى، منوهةً بأن الشافعية والإمام محمد بن الحسن، ذهبوا إلى أنه يجب الحج  على التراخي أي في أي وقت يستطيع فيه الحج.

ولفتت: إلى أنه “على الرغم من وجود الخلاف الفقهي السابق بيانه فإننا ننصح بالمبادرة في أداء هذه الفريضة إذا ما توفرت شروط الاستطاعة”.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد خلال حديثه عن فريضة الحج مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مطلع يونيو الجاري، أنه بالرغم من وجود اختلاف فقهي حول وجوب الحج على التراخي أو الفور فإننا ننصح الإنسان بأنَّ يسارع في أداء هذه الفريضة إذا ما توافرت شروط الاستطاعة، موضحًا أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدًا على أنه لا بدَّ لهذه الفريضة من استعداد نفسي وروحي، فضلًا عن الاستعداد المادي والجسماني، فالحاج مُقبِل على أداء رحلة أشبه ما تكون برحلة إلى الآخرة؛ لذا عليه أن يتخلَّص من التبعات ويجعل الدنيا خلف ظهره، وأن يبادر بالتوبة قبل الحج.

دار الافتاء المصرية وجوب الحج الفريضة أداء الحج على الفور أداء الحج على التراخي شروط الاستطاعة

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