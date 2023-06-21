الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو مصطفى: تدهور الموسيقى بدأ من دخول رءوس الأموال

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

كشف الملحن عمرو مصطفى عن أهمية الرجوع للهوية المصرية من خلال الموسيقى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،: "عندنا فنانين في مصر كتير وملحنين مميزين بيقدروا يعملوا موسيقى مختلفة وكل اللي نحتاجه أننا نرجع ننتج موسيقى والمنتجين يبقوا فنانين".

وأضاف أنه لابد يكون المنتجين فنانين وليس أصحاب رؤوس الأموال فقط، مؤكدًا أن تدهور الموسيقى بدأ من دخول رءوس الأموال بدون فن، ولكن الموسيقيين ينتجون الفن الراقي.

وتابع: "الموسيقيين الكبار حينما أنتجوا قدموا فنًا راقيًا أما عندما أصبح الفن تجارة تغير الوضع".

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