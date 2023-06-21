طبيب ضمن القوافل الطبية بـ"حياة كريمة": فخور بتخفيف آلام المرضى

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرى النائية لتقديم الكشف والعلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتضمنت تلك القوافل أطباء في مختلف التخصصات الطبية للكشف الدقيق على المرضى وتقديم العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وذلك للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا داخل تلك القرى وإنهاء أوجاعهم التي استمرت معهم لسنوات طويلة.

فخور بتخفيف آلام المرضى وتوفير العلاجات لهم

أحمد عدلي يبلغ من العمر 37 عامًا، طبيب ضمن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» انضم للمبادرة منذ عامين، ومن ذلك الوقت تغيرت حياته بشكل كبير، بعدما شاهد الفقراء والمرض ينتشر في أجسادهم وهم لا حول لهم ولا قوة، وذلك جعله يعمل ليلًا ونهارًا لتخفيف أوجاع المرضى داخل تلك القرى، حيث إنه كان يشعر بالسعادة والفرح عندما يقدم الخدمات الطبية للمرضى.

وقال أحمد لـ"الدستور" إنه يشعر بالفخر الكبير كونه من فريق مبادرة "حياة كريمة" خاصة أنه يسهم في علاج الناس والتخفيف عنهم، حيث إنه انضم للعمل في هذه المبادرة منذ نحو عامين وتمكن من خلالها من الكشف على مئات المواطنين في الكثير من قرى الريف المصري، وذكر أن هذه القوافل تحث المواطنين خاصة المرضى على الاهتمام بصحتهم والسعي للكشف والتوصل إلى العلاج اللازم لهم وذلك لتخفيف أوجاعهم، وكل تلك الخدمات بالمجان ليستفيد الجميع وعلاجهم بطريقة صحيحة دون الضغط عليهم ماديًا.

وأضاف أن هذه القوافل لا تقوم فقط بالكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للمواطنين، وإنما تحول مَن تستدعي حالاتهم المتابعة إلى المستشفيات والتي طورتها المبادرة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة بها لخدمة المواطنين، كما أن المبادرة تستكمل كل الإجراءات الطبية والجراحية اللازمة للمرضى، التي تكون جميعها على نفقة الدولة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة التي استطاع من خلالها مساعدة المرضى وتوفير جميع احتياجاتهم الطبية.