"مرصد الأزهر" يستقبل الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، إرين تاريو الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسارة عواد، مساعد الشئون الثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وناقش اللقاء، أبرز إصدارات المرصد المقروءة والمرئية، والفعاليات التدريبية المقرر عقدها خلال فترة الإجازة الصيفية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بعنوان "اعرف أكثر"، والتي تستهدف الفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

وتعرف الحضور على تفاصيل مبادرة "اسمع واتكلم" والتي انطلقت نسختها الأولى في 2018، وتلتها النسخة الثانية في أكتوبر 2022، وحققت نجاحات عديدة على صعيد الندوات الجامعية واللقاءات المباشرة مع الشباب والاستماع لآرائهم، وأهم المشكلات التي تؤرق تفكيرهم، والتي ساهمت في الإجابة على الكثير من أسئلتهم حول الدين والتعامل مع الآخر المختلف فكريًّا ودينيًّا، فضلًا عن مناقشة مفاهيم مثل الحرية وضوابطها.

وفي ختام اللقاء، قام وفد السفارة الأمريكية بجولة بين وحدات مرصد الأزهر البالغة 13 وحدة باللغات العربية والأجنبية، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن القضايا محل الاهتمام والبحث من قِبل الباحثين.