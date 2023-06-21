رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين يزور مصر ويتفقد الجامعة الألمانية

استقبل الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، "إنجلهارد مازانك"، رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين والوفد المرافق له، عقب انتهاء الزائر من جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، بهدف الاطلاع على أحدث مشروعاتها المنفذة الهادفة لتوظيف أحدث تطبيقات مجالات البحث العلمي والتصنيع بها لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.

وزار "إنجلهارد مازانك" عدد من المعامل المجهزة بأحدث التقنيات المتوفرة بها طبقاً للمعايير الدولية كمعمل الأراترونكس ARAtronics المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المعمل تم تأسيسه بأيدى أعضاء هيئة التدريس قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة بالجامعة بإشراف الدكتور أمير رشدي.

كما زار أعضاء الوفد مدينة الطاقة الشمسية التي تعد أكبر معمل بحثي تعليمي تدريبي إنتاجي للطاقة النظيفة على مستوى مصر والعالم وهى مزودة بأول محطة شحن طاقة للسيارات الكهربائية فى مصر، ما يفتح المجال لتجارب استخدام السيارات الكهربائية بها، ثم أنتقل الحضور لتفقد المجمع الصناعي البحثي الذي يضم 10 شركات من امهات الصناعة الألمانية العالمية ويعمل على توطين أحدث التكنولوجيات الداعمة للصناعة المصرية.

كما تضمنت الزيارة أيضاً إستعراض مشروعات تخرج طلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون بأقسامها الثلاث تصميم المنتج – تصميم الجرافيك – تصميم الميديا، ومركز هوية مصر المُكلف بتفيذ الهوية البصرية لكل محافظات مصر ووضعها على الخريطة العالمية للترويج السياحي لها.

وعقب انتهاء الزيارة التفقدية لمرافق الجامعة، تم تنظيم ندوة نقاشية دعُى لحضورها عمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعتين الألمانيتين وبحضور لفيف من الشخصيات الأعلامية خصصت لشرح معلومات حديثة بشأن السفر إلى ألمانيا ومنح التأشيرات.

وأعرب الدكتور أشرف منصور عن تقديره لمجهود رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين لخدمة ودعم طلاب الجامعتين الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تيسير إجراءات السفر إلى العاصمة الألمانية برلين منذ افتتاح مقرها عام 2012، لافتاً إلى أن مازانك يعد من الشخصيات الداعمة للجامعتين.

ومن جهته، عبر انجلهارد عن سعادته بتواجده بالجامعة في العام الـ21 من تأسيسها بقيادة الدكتور أشرف منصور الذي كان لديه حلم بناء جامعة ألمانية برؤية مستنيرة تجلت فيما رأه بالجامعة من معامل حديثة وقدرات بشرية تتصف بروح العمل الجاد والحماس والذكاء، و شباب على مستوى عال من الكفاءه يسهم بدوره فى الإرتقاء بمجتمعه سواء فى مصر أو في ألمانيا.

كما أكد رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين، أن ولاية برلين تسعى من خلال تأسيس دائرة حكومية جديدة تحمل اسم "دائرة الهجرة في الولاية" التي تتولى مسؤولية كل شيء يتعلق بتصاريح التأشيرة "الفيزا" للدخول إلى الولاية والإقامة وهي الخطوة الجديدة التي اتخذتها منذ عام 2020، بحيث أصبحت برلين واحدة من أولى الولايات الألمانية التي تعزز جهودها في جذب العمال الأجانب المهرة وتسهيل جذب أسرهم للإقامة الدائمة، كما نوه إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تسهيلات في الحصول على الجنسية الألمانية بتقليص فترة الانتظار "الزمني" للحصول عليها، مع الإبقاء على جنسية البلد الأم.