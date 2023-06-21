إقبال من الشركات العالمية على الاستثمار باقتصادية قناة السويس

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة الاقتصادية ووفد من المطورين الصناعيين للسخنة وشرق بورسعيد، مسئولي شركات هندية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة الدراجات الكهربائية.

واستكمل الوفد ضمن جولته الترويجية بالهند لقاءاته المكثفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة، حيث التقى مع Ranjit Gupta المدير التنفيذي لشركة Ocior Energy والتي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، والتي وقعت اتفاق إطاري ديسمبر الماضي، لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية، وتعد الشركة متخصصة في تطوير وبناء وتشغيل منشآت الوقود الأخضر، بما في ذلك مرافق الطاقة المتجددة اللازمة لتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة لإنتاج هذا الوقود.

وفي ذات السياق، قال المدير التنفيذي للشركة، إن مصر من الدول ذات الوجهة المميزة للاستثمار بها حيث ترغب الشركة في تكامل أعمالها وإقامة مشروعات للطاقة والوقود الأخضر اتساقاً مع تحول العالم للاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الموقع المثالي للشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء؛ نظراً لتوافر الموارد الوفيرة من مصادر الطاقة وكذلك المقومات التي تتمتع بها المنطقة من أراضي ومرافق وبنية تحتية، وقربها من ممر قناة السويس والموانئ البحرية التي تسهل نقل الوقود الأخضر للأسواق الخارجية ومن ثم تلبية احتياجات السوق الأوروبية، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مما يدل على التزام الدولة المصرية بتحقيق مستقبل مستدام.

ومن جهته؛ قال رئيس المنطقة الاقتصادية أن المنطقة تعكف على دراسة جميع المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر لتلبية الطلب المتزايد مستقبلاً للأسواق الأوروبية.

كما التقى الوفد ومع Parag Agarwal و Gurmeet Singh المدير العام لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشركة Hero MotoCorp الرائدة عالمياً في صناعات وسائل النقل الشخصية من دراجات نارية تقليدية وبخارية وأخرى كهربائية.

وأبدت الشركة اهتمامها في التوسع بنشاطها داخل المنطقة الاقتصادية، ويبلغ حجم مبيعات الشركة حول العالم أكثر من 110 ملايين دراجة نارية وسكوتر، وقد أبدت الشركة رغبتها في العمل على ضخ استثمارات وإقامة مشروعات لها داخل المنطقة لصناعة الدراجات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلية بالتزامن مع التحول للاقتصاد الأخضر فضلاً عن تصدير هذه المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية عبر موانئ المنطقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مما يعزز من تواجد منتجات الشركة في هذه الأسواق.

كما استقبل الوفد مديرة استراتيجية الأعمال لشركة Ador Power و Nikhat Ansari، لبحث التعاون بين المنطقة والمطورين الصناعيين والشركة الهندية في ضخ استثمارات للشركة بالمنطقة والتي ترتكز على تصنيع المحللات الكهربائية ومستلزمات محطات الشحن الكهربائي.

وكان ضمن اجتماعات اليوم الثاني لوفد المنطقة الاقتصادية في جولته الترويجية، مناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة أمام بعض الصناع من الهند، حيث نظم اتحاد الصناعات الهندية The Confederation of Indian Industry مائدة مستديرة برئاسة نائب رئيس الاتحاد والمدير الإقليمي للقارة الإفريقية في الاتحاد، وذلك لعرض الفرص المتاحة أمام مسئولي الشركات الهندية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية والصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها المتخصصة في مراكز التدريب المهني للعمالة، وقد تطرقت المائدة المستديرة إلى عرض تقديمي عن المنطقة ومقوماتها والحوافز التي يتمتع بها المستثمر فضلاً عن الصناعات المستهدفة التي يمكن للشركات الهندية العمل بها.

وعقب الاجتماع ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية مع أحد أعضاء الاتحاد إمكانية التواجد بالمنطقة والتعاون بشأن إنشاء مركز تدريبي فني ومهني للعمالة، على غرار مركز تدريب سيمنس ومدرسة السويدي للتعليم الفني التي سيتم إطلاق تشغيلها يناير المقبل، وفي هذا الصدد استعرض المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية أهداف هذا المركز المهني وبحث سبل التعاون مع الجانب الهندي في هذا الشأن.