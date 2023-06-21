رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد لجان الثانوية في أبوحماد.. ويوجه بعزل طالب

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية، للمنطقة الأزهرية بالشرقية، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول المنعقدة بإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية.

وخلال تفقده لجنة بنين الجعفرية، ظهرت أعراض اشتباه بحالة (جدري) لإحدى طلاب اللجنة، وعلى الفور، وجّه رئيس المنطقة بتوفير لجنة خاصة معقمة للطالب لأداء امتحان اليوم بمقر اللجنة ذاتها كما تم تعقيم كامل اللجنة بعد انصراف الطلاب.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة التعقيم الدوري والمستمر، خلال عقد الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع.

وتابع انتظام أعمال الامتحانات بلجنة الفتيات وبنين أبوحماد وكذلك الأسدية.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.