الأربعاء 21 يونيو 2023
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مصر

وزير الصحة يشكر المتبرعين الدائمين بالدم: يعكس تضافر الجهود المجتمعية لإنقاذ حياة المرضى

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن انتشار ثقافة التبرع بالدم وحرص الكثير من أبناء المجتمع على التبرع الدوري والمستمر بالدم يعكس بدوره تفاني وتضافر وترابط الجهود المجتمعية لانقاذ حياة المرضى.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تحت شعار "تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيرا"، بما يستهدف الاحتفاء بالمتبرعين وتشجيعهم وتقديرهم.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن تلك الاحتفالية تعكس تقدير الوزارة ومنظمة الصحة العالمية للمتبرعيين الدائمين بالدم، موجهاً الشكر لهم لحرصهم على انقاذ حياة الكثير من المرضى، مؤكداً أن الدم ومشتقاته هو ركيزة أساسية في إنقاذ حياة الألاف من المرضى سواءً في الحالات الطارئة كالحوادث والعمليات، أو الحالات المزمنة، مثل أمراض الدم؛ كأمراض (أنيميا البحر المتوسط، الثلاثيميا، الهيموفيليا) وكذلك مرضى السرطان، مما يساهم في رفع معاناة المرضى والمصابين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن وفعال من الدم ومشتقاته.

ولفت الوزير إلى العمل المستمر على تطوير الخدمات المقدمة من خلال المركز القومي لخدمات نقل الدم، ويمتلك إمكانيات معملية وبشرية كبيرة، والذي ينبثق منه 28 مركزاً إقليمياً بجميع محافظات الجمهورية، من خلال تطبيق إدارة نظام جودة شامل قائم على الإلتزام بالمعايير القومية لنقل الدم، موضحاً أن المركز حاصل على الاعتماد من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB منذ عام 2014 وحتى الآن، والمعنية بالإشراف على تطبيق معايير الجودة العالمية في عمليات التبرع وفصل الدم ومشتقاته في جميع مراكز خدمات نقل الدم.

وأكد الوزير العمل من خلال المجلس الأعلى لمراقبة عمليات نقل الدم لتحديث ومراجعة الإصدار الرابع من المعايير القومية للتبرع بالدم ، بما يضمن توحيد معايير سلامة وجودة أكياس الدم ومشتقاته، ووضع استراتيجية موحدة للعمل، لافتاً إلى أن المجلس يضم في عضويته نخبة من الأطباء من بنوك الدم والخبراء من مختلف الجهات المعنية، والذي يعد نقطة فاصلة في تنظيم عمليات التبرع بالدم في مصر.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن المتبرعين هم أبطال حقيقيين لابد من تكريمهم وتقديرهم، مؤكدة على استمرار التنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان للتوسع في تحقيق الشراكات بما يضمن تعزيز دور التبرع بالدم في المجتمع وتعزيز حوكمة وتنظيم عمليات التبرع ونقل الدم، مقدمة التهنئة لمصر على تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم ليصبح بمثابة السلطة التنظيمية تحت رئاسة وزير الصحة والسكان.

من جانبها قالت الدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن المتبرعين المنتظمين بالدم والبلازما يُعدوا قدوة للمجتمع، حيث أنهم قادرين على انقاذ حياة الكثير من المرضى والمحتاجين، مؤكدة على توفير دم آمن وفعال باختلاف فصائله من خلال المركز القومي لخدمات نقل الدم، والمراكز الإقليمية المنبثقة منه بمختلف محافظات الجمهورية.

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اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الجهود المجتمعية حياة المرضى عمليات نقل الدم المعايير القومية للتبرع بالدم المجلس الأعلى لمراقبة عمليات نقل الدم عمليات التبرع بالدم

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