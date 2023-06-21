ننشر جميع خرائط مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي عن مراجعات تساعدهم في المذاكرة على مادة الجغرافيا وايمانا من الدستور بمصلحة طلابها تقدم الدستور جميع الخرائط الموجودة في المنهج لمساعدة الطلاب على المذاكرة قبل امتحان يوم الأحد المقبل الموافق ٢٥ يونيو.

خرائط الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

خرائط الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

خرائط الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

خرائط الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

خرائط الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن كافة الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي علاقة بامتحان اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 الاثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.