مسئولو "الإسكان" فى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بـ15 مايو

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك بهدف دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وتفقد مسئولو الإسكان خلال الجولة مناطق الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الخامسة للوقوف على سير الأعمال ومستوى الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعى، كما استكملوا الجولة بتفقد المراحل من الأولى إلى الرابعة والطرق الرئيسية بالمدينة، لمتابعة حالة وجودة وكفاءة الطرق على مستوى جميع المراحل.

وأشار المهندس مصطفى سعيد إلى أنه تم خلال الجولة متابعة أعمال الطرق والمرافق والزراعة والنظافة ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وفي ذات السياق، تابع المهندس مصطفى سعيد، أعمال التجهيزات الخاصة بربط تغيير خط المياه قطر 1000 مم المغذى لبعض المناطق بالمدينة نظرًا لتعارضه مع مسار خط القطار الكهربائى السريع، مؤكدًا الاستعداد على أكمل وجه من قبل جميع القائمين على الأعمال من الإدارات المختصة بجهاز المدينة والشركات العاملة للبدء فى الأعمال.