رابط بوابة الأزهر الإلكتروني لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

يبحث عدد كثير من أولياء الأمور الراغبين في تعليم أولادهم بالتعليم الأزهري لعام 2022/2023 عن موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري الذي من المنتظر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة ويكون التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي

ويمكن تسجيل أولياء الأمور لطلاب الصف الأول الابتدائي الأزهري، بعد إعلان الأزهر الشريف فتح باب التقديم من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا).



وتأتي مستندات تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023

- يجب إحضار ملف تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023 وهو بالمكتبات.

- يجب إحضار الاستمارة الصحية المتوفرة في الإدارة الصحية والدمغات الصحية.

- يجب إحضار 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- يجب إحضار صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

- يجب إحضار صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

- يجب إحضار الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

يستطيع أولياء الأمور في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024، من خلال الدخول على اللينك التالي، ثم اتمام عملية التسجيل بعد ملء المعلومات المطلوبة

https://www.azhar.eg/splash.html



شروط تقديم الأزهر الشريف أولى ابتدائي 2023

-يجب أن يبلغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و9 سنوات كحد أقصى.

-يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بستة أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

-يجب أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.