جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة طيران خطوط العربية رقم 3L413 القادمة من أبوظبى حسام الدين محمد رئيس قسم تفتيش الركاب وهشام عبد المؤمن الأحمر مأمور مكافحه التهرب الجمركي في الراكب ع . ح مصرى الجنسية نظرا لارتباكه .

وتم عرض الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف أحمد حسن مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبوكريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وتم تكليف لجنة من راندا محمد ومروة ناصر خلف مأمورى الجمرك تحت إشراف حسام الدين محمد رئيس قسم تفتيش الركاب بتفتيش حقائب الراكب بحضور رشا لطفى مفتش الأمن الجمركي فتبين وجود 11 جاكت زيتى اللون 10 تى شيرت زيتى اللون و6 كاب أسود و4 كاب زيتى اللون مموه والجميع يشتبه فى أن يكون من الزى العسكري .

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2023 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.