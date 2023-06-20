الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق "لورى" عرّض حياة المواطنين للخطر فى الجيزة

المتهم
المتهم

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة أخرى بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بالسيارة وفر هاربًا.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بأنه حال قيادته سيارة ملك والده بدائرة القسم فوجئ بسير سيارة نقل قلاب، تسير بسرعة عالية وقامت بالخروج من الطريق الفرعى إلى الطريق الرئيسى مما أدى إلى الاصطدام به، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة النقل وقائدها (سائق - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المواقع الإخبارية بمديرية أمن الجيزة جهود أجهزة وزارة الداخلية شرطة ثالث أكتوبر قسم شرطة ثالث أكتوبر قائد سيارة نقل ملابسات تداول مقطع فيديو

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