"اتصالات النواب" تثمن تعزيز خدمات المحمول فى القرى بـ600 برج اتصالات

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصرارا من اللجنة على دعم منظومة التحول الرقمي وتذليل العقبات، وتعزيز البنية التحتية لتعميم الخدمات المقدمة من شبكات المحمول بالقرى والإقليم في إطار دعم توجهات الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اليوم لنظر تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى التحول الرقمي وتوفير كل خدمات الاتصالات في القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، وذلك للعمل على إصدار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنجاز الموافقات المطابقة للضوابط والاشتراطات للتعاون من أجل محو الأمية الرقمية لأهالي القرى بالريف المصري، وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي، وتحويل مجتمع القرى إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج.

وثمنت اللجنة توافق الرؤي بين جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا الاتصالات والزراعة، خاصة أن الأخيرة وافقت علي طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الترخيص باستكمال إقامة 150 برجًا بمبادرة حياة كريمة؛ ليصل الإجمالي لـ600 برج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة على إنهاء جميع المعوقات التي كانت تؤخر تعميم الشبكات بجميع القرى والنجوع والكفور في كل المحافظات.