الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقى وزير التجارة والصناعة الهندى

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له، مع Shri Piyush Goyal وزير التجارة والصناعة للحكومة الهندية؛ لبحث أواصر التعاون في مجالات عدة، خاصة تلك الصناعات المستهدف توطينها في المنطقة الاقتصادية، على هامش جولته الترويجية بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقد تطرق الاجتماع مناقشة العديد من الملفات أبرزها الاستثمارات الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة، حيث تتفاوض المنطقة الاقتصادية مع عدة شركات عاملة في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المكملة لها، حيث أبدت بعض من الشركات الهندية رغبتها في إقامة منشآت صناعية لمشروعات الوقود الأخضر، كما تطرق الجانبان للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي للقاهرة، السبت المقبل في ظل العلاقات الوطيدة بين الجانبين ودعم القيادة السياسية للبلدين لتعزيز الاستثمارات الهندية في مصر.

واستعرض اللقاء نتائج اجتماعات الشركات الهندية التي التقى بها وفد المنطقة الاقتصادية خلال جولته الترويجية بالعاصمة نيودلهي.

حضر الاجتماع من جانب وفد المنطقة الاقتصادية الدكتور إبراهيم مصطفى نائب رئيس المنطقة للاستثمار وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية وشريف الجمال نائب رئيس البعثة المصرية في سفارة مصر لدى جمهورية الهند، ومصطفى شيخون الوزير المفوض التجاري ومسئولي وزارة التجارة والصناعة الهندية.

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