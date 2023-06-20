السعودية: مؤشرات الهواء والماء آمنة فى الحج.. ورصد مستويات الضوضاء لأول مرة

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الهواء والماء والتربة آمنة في الحج، مشيرًا إلى جاهزية الكوادر الوطنية والتقنيات المتطورة التي تضمن جودة الأوساط البيئة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمطارات والطرق المحيطة بها.

وأوضح المتحدث باسم المركز سعد المطرفي، اليوم، أن أعمال المركز الرقابية لحماية الأوساط البيئة انطلقت منذ عشرة أيام بجولات تفتيشية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية “واس".

وقال المطرفي، إن المركز سيجري 1350 زيارة تفتيشية خلال موسم الحج على مواقع ومنشآت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، من أجل التأكد من جودة الهواء وحماية ومراقبة المصادر المائية والمحافظة على التربة من التلوث، كما سيتم رصد مستويات الضوضاء، لأول مرة في موسم الحج .

وأكد أنه سيعزز المركز هذا العام تواجده من خلال تقييم 100 مرفق مرخص من قبل الجهات الحكومية خلال موسم الحج، يراجع خلالها الأداء البيئي لهذه المرافق لضمان التزامهم بالمعايير المحددة.