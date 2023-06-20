الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الحج والعمرة: نرحب بقدوم أكثر من مليونىّ حاج من 160 دولة

وزير الحج والعمرة
وزير الحج والعمرة

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم أكثر من مليونيّ حاج من 160 دولة.

وقال الربيعة، في كلمته خلال افتتاح جلسات ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين تحت عنوان "فقه التيسير في الحج"- حسبما نقلت قناة "السعودية الإخبارية"- إن قيادة المملكة تعمل على خدمة ضيوف الرحمن، حيث قامت بتسهيل منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات المجهزة.

وشارك في ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، بالإضافة إلى جمع من علماء ومفكري العالم الإسلامي.

وتهدف الندوة إلى تعزيز مبادئ السلام والتفاهم والتعاون، وخلق بيئة مواتية لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر ورضا تام، وكذلك تأسيس منصة فكرية نوعية وفريدة لمناقشة القضايا الملحّة والحرجة التي قد تؤثر على الرحلة الروحانية والدينية للحجاج في أثناء أداء الشعيرة.

كما تهدف إلى تشجيع الحوارات البناءة لإثراء التفكير المستقبلي وتطوير نهج تجديدي يتفق مع مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة من الحوار والاحترام المتبادل وتعزيز فكرة التعايش والتثاقف بين جميع الأطياف.

الحرام والمسجد النبوي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد الحرام والمسجد النبوي المملكة العربية السعودية

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