كولر ينهى احتفالات اللقب الإفريقى: نستعد لحرس الحدود

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، غلق الاحتفالات باللقب الإفريقي وطوي صفحة مباراة الوداد المغربي والتركيز في مباراة حرس الحدود المقرر لها مساء الخميس ضمن مبارياته المؤجلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول أن كولر عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، طلب منه إعادة فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق الأول استعدادًا لخوض مواجهات الدوري الحاسمة لحصد اللقب الغائب عن الفريق لمدة موسمين.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أخطر عبدالحفيظ أنه ترك الحرية للاعبين وأفراد الجهاز الفني للاحتفال لمدة أسبوع خلال فترة الراحة السلبية، ولا بد من إيقاف الاحتفالات، لأن الفريق مطالب بغلق هذا الملف والتركيز في المرحلة المقبلة التي يحتاج فيها الفريق لتحقيق خمسة انتصارات لحسم لقب الدوري رسميًا بغض النظر عن موقف المنافسين.

وأشار إلى أن مدير الكرة أخطر اللاعبين قبل انطلاق التدريبات بعد العودة من الراحة السلبية بوقف التصريحات والظهور الإعلامي والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته، مساء أمس، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏