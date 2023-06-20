الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تختتم ورش "الأمن المعلوماتي" بالوادي الجديد

مكتبة الطفل والشباب
مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الإثنين، فعاليات ورش "الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية"، التي قدمتها على مدار ثلاثة أيام، لرواد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة بالوادي الجديد، استكمالا للبرامج المقدمة بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" وخاصة قرى الصعيد، والبرامج الثقافية والفنية والتدريبية المكثفة بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

استكمل المحاضر إيهاب محمد علي -محاضر بإقليم وسط الصعيد، في اليوم الختامي شروحه للمجموعة الأولى من رواد التعليم الأساسي وما قبل الجامعي، مشيرا إلى أن الدولة تناولت الجرائم الإلكترونية على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

وتناول في ثاني ورشة بالفترة المسائية لرواد شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل الذكاء الاصطناعي وطفراته وآليات استخدامه في حروب الجيل الرابع، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الفرافرة الدكتور نبيل حنفي.

وفعاليات الورش تقدم لرواد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، ضمن برنامج الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، المقدم عبر الإدارة العامة لتقييم البرامج برئاسة د. بسنت صلاح، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وتأتي استمرارًا للتعاون مع وزارة الاتصالات، وبالتنسيق مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

يشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليًا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، واستقبلت الأسبوع قبل الماضي بعثة حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي من باحثي أطلس المأثورات الشعبية، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد، وعروض الموسم المسرحي الحالي لقصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.

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الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية الأمن المعلوماتي التراث الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة حياة كريمه عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023

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