الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حلم" يفتتح أول عروض نوادي مسرح الطفل ببورسعيد

صورة من العرض
صورة من العرض

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، أمس الاثنين، أولى ليالى العرض المسرحي "حلم"، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر حتى الأربعاء 21 يونيو.

العرض المسرحى "حلم" مأخوذ عن قصة فتاة النفايات و تدور أحداثه حول فتاة تكره المدرسة للاستيقاظ مبكرا، ولكنها تتركها وتذهب للعم لكي تساعد جدتها ثم يظهر لها مارد يحقق حلمها ويجعلها ملكة على مملكة كبيرة وبعدها تتعرض لمشاكل وتحاول أن تحلها ويجب عليها إنقاذ المملكة بمفردها.

العرض تأليف أحمد سمير، إخراج إسلام الكفراوي، أشعار أحمد شلبي، ألحان وتوزيع المايسترو محمد نصر، ديكور يوسف الشاعر، همسة حسام، غناء بلال محمد، آلاء مجدي، تصميم استعراضات فارس وائل، إضاءة أندرو يسري، مؤثرات صوتية يوسف المصري، مساعد إخراج ملك حافظ، مخرج منفذ محمد شطا. وشارك به مجموعة من الفنانين منهم: كلارا مينا، فارس وائل، ملك حافظ، محمد إسلام، محمد الطناحي، اسمي متولي، حبيبة حافظ، يوسف الشاعر، أدهم سلامة، محمود أشرف، ريتاچ شريف، لمي محمد، مريم إسماعيل، ريتال نصر، عمر الطناحي، وشهد العرض أمس كوكبة من الفنانين والإعلاميين والنقاد ومسئول ثقافة الطفل بالفرع.

العرض المسرحي "حلم" إنتاج الإدارة العامة للثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، ويقدم بإشراف فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل.

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مسرح قصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي حلم عروض مسرح الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة حلم

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