الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 44 قطعة سلاح نارى فى أسيوط

سلاح ناري
سلاح ناري

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتيّ مركز شرطة صدفا ، قسم شرطة أبو تيج.

وأسفرت جهودها عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري عبارة عن 16 بندقية آلية، 16 بندقية خرطوش، 12 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 41 متهمًا، لـ 30 منهم معلومات جنائية.

وضبط 12 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 12متهمًا لـ 9 منهم معلومات جنائية، تم تنفيذ 487 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قطاع الأمن العام حملة أمنية قسم شرطة أبو تيج اسيوط

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